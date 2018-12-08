اختير مرشح المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم (السبت)، لرئاسة البرلمان العربي للعامين القادمين بالتزكية، وذلك تقديراً لدور المملكة في خدمة القضايا العربية، وما قدمه من أعمال خلال رئاسته الأولى للبرلمان العربي.جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي بكامل أعضائه اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.وقدم رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، ولرئيس مجلس الشورى، ووزير الخارجية، على الدعم الكبير لمرشح المملكة لشغل منصب رئيس البرلمان العربي الذي يعد الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك.وقال السلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بفضل الله تم انتخابي بالتزكية رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية، شكراً لأعضاء البرلمان العربي احترامهم لترشيح المملكة العربية السعودية وتقديرهم لما بذلناه من جهد وعمل خلال السنتين الماضيتين لخدمة الأمة العربية ونصرة قضاياها والتصدي لمن يحاول المساس بسيادتها وأمن مجتمعاتها».من جانبهم، أشاد نواب البرلمان العربي بالدور الكبير الذي قام به الدكتور مشعل السلمي خلال العامين الماضيين في تفعيل العمل البرلماني العربي المشترك على الساحة الإقليمية والدولية، خصوصاً ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ودعم شعبها، والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والوقوف مع الدول العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخل في شؤون الدول الداخلية للدول العربية، والاهتمام بقضايا المرأة والشباب والطفل، إلى جانب تعزيز وتنشيط العلاقات البرلمانية والشعبية مع عدد من الدول الكبرى الفاعلة على المستوى الدولي ومع البرلمانات الإقليمية وخصوصا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان الدولي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.