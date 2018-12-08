صور متظاهرون يحمون أنفسهم من قنابل الغاز المسيل للدموع

صور محتج يركل قنبلة مسيلة للدموع في باريس

صور الشرطة الفرنسية تواجه المحتجين في باريس

وقعت صدامات اليوم (السبت) قرب جادة الشانزيليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين من حركة «السترات الصفراء» الذين خرجوا في تظاهرات جديدة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد مئات المتظاهرين الذين احتشدوا حول منطقة التسوق الراقية وقوس النصر وسط العاصمة الفرنسية.وأطلق الغاز المسيل للدموع وسط هتافات «ماكرون، استقل» قرب الشانزيليزيه، الذي شهد السبت الماضي أسوأ أعمال شغب تجتاح باريس منذ عقود.وبدأ الحراك في 17 نوفمبر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن يتفاقم ليتحول إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون.وخرجت مظاهرات منسقة نظمتها حركة «السترات الصفراء» في أنحاء البلاد اليوم بما في ذلك في عدة طرقات سريعة حيث تسببت بتعطيل حركة السير.وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب أنه تم اعتقال 481 شخصا في باريس في وقت نفذت الشرطة عمليات تفتيش استهدفت الأشخاص الواصلين إلى محطات القطارات وفي المواقع التي تركزت فيها الاحتجاجات على غرار الشانزيليزيه ونصب الباستيل.وبين المعتقلين عشرات تم توقيفهم بعدما عثرت السلطات بحوزتهم على أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة.وتم إغلاق متاجر ومتاحف وبرج إيفل إلى جانب العديد من محطات القطارات ومعظم المناطق الواقعة وسط المدينة بينما ألغيت مباريات كرة قدم وحفلات موسيقية.من جهتها، قالت متحدثة باسم الشرطة للصحفيين إن هناك نحو 1500 محتج في شارع الشانزليزيه.وانتشر نحو ثمانية آلاف شرطي في باريس لمنع تكرار الشغب الذي حدث الأسبوع الماضي حيث أضرمت النيران في سيارات ونهبت متاجر متفرعة من شارع الشانزليزيه وكتبت على قوس النصر عبارات تنال من الرئيس إيمانويل ماكرون.وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 278 شخصا في باريس صباح اليوم قبل بدء المظاهرات التي دعت إليها حركة «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة.