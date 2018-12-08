برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تفتتح غداً (الأحد)، أعمال المنتدى السنوي السابع بعنوان «مخاطر الفساد وسبل التعامل معها»، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018، وذلك بفندق هيلتون جدة.وسيناقش المنتدى الذي يأتي تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، بمشاركة متخصصين من أصحاب المعالي والمسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشاركين من خارج المملكة، من خلال جلستين، عدداً من الموضوعات التي تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد، إلى جانب استعراض تجارب وتطبيقات لذلك.ويأتي انعقاد هذا المنتدى تنفيذاً لما تضمنه تنظيم «نزاهة» القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، ومشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء بمثل هذه المناسبات.