دعت وزارة الخدمة المدنية 757 من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) المعلنة في 17 محرم الماضي، إلى مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة، في الفترة من اليوم (الثلاثاء) وحتى نهاية دوام الخميس القادم 2 صفر، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.وبينت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقع الوزارة الإلكتروني.وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق الثبوتية، مبينة أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في مستنداته التي ستتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف.