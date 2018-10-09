نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس (الإثنين) ورشة عمل بعنوان «حوار مع كبار السن ــ الواقع والتطلعات»، بالشراكة مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن (وقار). وافتتح الورشة نائب الأمين العام لمركز الحوار الوطني إبراهيم العسيري، بالنيابة عن الأمين العام الدكتور عبدالله الفوزان. وتهدف الورشة، التي يشارك فيها نحو 45 شخصا يمثلون جمعيات وهيئات عدة لها علاقة بكبار السن والمتقاعدين، إلى التعرف على الواقع الحالي للخدمات المقدمة للكبار. وأوضح الدكتور الفوزان أن الورشة تأتي ضمن نشاطات أكاديمية الحوار للتدريب، وما يوليه المركز من اهتمام بكبار السن كإحدى الشرائح المستهدفة في برامج الحوار في المركز، كما تسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للمسنين.من جانبه، أكد نائب الأمين العام إبراهيم العسيري، في كلمته الافتتاحية، أن الورش تصب في هدف رئيسي من أهداف رؤية 2030 جودة الحياة، وهي من باب رد الجميل لكبار السن والاستفادة من هذه الشريحة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.وبيّن المدير التنفيذي لجمعية «وقار» عبدالعزيز الهدلق أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإتاحة الفرصة لمحاورة كبار السن ومناقشة همومهم والاستماع إلى مرئياتهم وتطلعاتهم عن الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية.