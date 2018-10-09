اكد المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي، أن جثمان طالب الابتدائية عبد الرحمن ناصر الحربي ما زالت في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في انتظار تحويلها إلى المشرحة للتأكد من أسباب الوفاة، ثم إصدار تقرير طبي نهائي عن الحادثة. وكان الطالب الحربي توفي في أعقاب رحلة ترفيهية لطلاب إحدى المدارس الابتدائية الأهلية، إذ شعر بإجهاد أثناء الرحلة ونقل إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز وهو في حالة فقدان تام للوعي، وخضع لعملية إنعاش قلبي استمرت لنحو 45 دقيقة، ثم أعلنت وفاته. وأشار المتحدث أن الطالب الراحل الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي لديه تاريخ مرضي، وخضع لجراحتين في القلب في فترات سابقة.