دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس، العيادة الصحية المتنقلة، التي تقدمها صحة جازان لخدمة الأهالي، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، واطلع على أقسام ومحتويات العيادة المتنقلة التي تمثل مركزا صحيا مصغرا، وتضم عيادة ومختبرا متكاملا وأشعة وعيادة أسنان مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية. كما قدم مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله نجمي عرضا عن الخطة التشغيلية للعيادة وفق جدولة خاصة لتتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين في جميع محافظات منطقة جازان، إذ تم تكليف فريق ميداني بالعمل عبر العيادة التي تأتي ضمن الخطط التطويرية التي تشهدها صحة جازان. ودشن الأمير محمد بن ناصر في مكتبه بالإمارة أمس، فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان. وأكد أمير منطقة جازان أهمية الحملة وما تتضمنه من فعاليات في التوعية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عن المرض لدى السيدات.من جهة أخرى، أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه نائب أمير منطقة جازان، أمس، قرارا إداريا يقضي بتكليف عدد من المحافظين ورؤساء مراكز بإمارة المنطقة. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن القرار شمل تكليف نايف بن ناصر بن لبدة بالعمل محافظا لمحافظة الدائر، عبدالله بن خالد البراق محافظا لمحافظة ضمد، شوقي بن علي العثاثي بالعمل في ديوان الإمارة، وتكليف سفر بن سعد الشهراني محافظا لمحافظة فيفا، وسلطان بن عجمي بن منيخر محافظا لمحافظة العارضة، وسعد بن ناصر القحطاني رئيسا لمركز منجد، وعلي بن يحيى الحريصي رئيسا لمركز الجوه. وأكد الزائري أن التكليفات تأتي في إطار حرص أمير منطقة جازان ونائبه وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في التطوير والتنمية بالمنطقة.