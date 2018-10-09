التقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه في الإمارة أمس، عميد الكلية التقنية بعرعر المهندس مرفوع بن عياط الحسني يرافقه وكلاء الكلية.واطلع الأمير فيصل خلال اللقاء على أهم مستجدات التدريب التقني في الكلية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود في تطوير العمل التقني وبذل كل الجهود في خدمة أبناء المنطقة، من خلال تفعيل برامج التدريب في الجانب التقني والمهني، مؤكداً سموه أهمية تهيئة الطاقات البشرية في الكلية ليعملوا بشكل تكاملي على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، من خلال التعرف وفهم رؤية المملكة 2030 بشكل واضح وصحيح، والمضي قدماً بالتوسع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ليكون منسوبو الكلية جزءاً وشريكاً في تحقيق الرؤية الوطنية في ظل التوجهات نحو الاقتصاد المعرفي واستثمار رأس المال البشري الوطني في كافة الوظائف بالقطاعات المقتصرة على المواطنين.وأكد أمير الشمالية ضرورة تأهيل الموارد النسائية بالمنطقة بما يتفق وتوجهات الدولة، موجهاً ببحث افتتاح كلية للتقنية للبنات في محافظة طريف لتغطية الحاجة للتدريب التقني بالمحافظة.