التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه في مقر الإمارة أمس (الإثنين) مديري المعاهد العلمية بالمنطقة، وعددا من المعلمين، ومجموعة من طلاب المعاهد العلمية. وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير جازان بمديري المعاهد العلمية بالمنطقة والطلاب، منوها خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة للقطاع التعليمي، معرباً عن شكره لمديري المعاهد العلمية بالمنطقة، ومتمنيا لهم ولزملائهم التوفيق.من جهته، أعرب مدير المعهد العلمي بجازان حسن بن يحيى محرق عن تقديره لأمير المنطقة، ونائبه، على الدعم الذي أثمر في تقديم العديد من الإنجازات، مؤكدا حرص إدارة المعاهد على رفع مستوى الطلاب لتحقيق طموحاتهم وتعزيز مساهمتهم في دفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية.