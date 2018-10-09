دشن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الإثنين) موقع المتنزه البري، الذي تم تخصيصه من أمانة المنطقة الشرقية لإقامة المخيمات البرية بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال. واستمع الأمير أحمد لشرح عن تجهيزات المتنزه والهدف من تجهيزه وآلية تنظيم مناطق التخييم التي تضمن خدمة المتنزهين بشكل مناسب. واستعرض مساحة الموقع التي تبلغ 6 ملايين متر مربع، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام ــ الرياض السريع وطريق المطار، كما استعرض آلية التقديم لحجز موقع المخيم من قبل المواطنين والمقيمين، موجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على تنظيم الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المخيم.من جهة أخرى، استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، وفدا من فريق البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، بقيادة المدير العام للبرنامج المهندس أحمد البلوي. واطلع الأمير أحمد على أنشطة «مشروعات» مع الجهات الحكومية، بعدما قدم له فريق البرنامج الوطني، عرضا مفصلا عن دور البرنامج ومهماته ونطاق عمله، إضافة إلى منهجية «مشروعات» في دعم إدارة المشاريع.