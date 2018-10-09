كشفت إدارة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخبر تقريرها لعام 1439هـ، والذي يتضمن أعمال وبرامج وحملات الإدارة، التي اشتملت على تعريف المنشآت بالخدمات التي تقدمها، إضافة إلى عدد المخالفات التي تم رصدها. وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إن إدارة الخدمات النسائية أجرت العديد من الحملات التي تأتي انطلاقاً من حرص بلدية الخبر على رفع مستوى الصحة والسلامة العامة، وقامت بتكثيف الحملات وفق برنامج عمل معين ليشمل جميع المحلات العاملة؛ للتأكد من استيفائها للعديد من الاشتراطات والمعايير. من جانبها، كشفت مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر للتقنية رئيسة قسم الخدمات النسائية إيمان بنت عبدالله الغامدي أن عدد الزيارات التي قام بها قسم الخدمات النسائية لعام 1439هـ 1595 زيارة و172 جولة رقابية تم خلالها رصد 576 مخالفة وتوجيه 424 إنذارا، كما بلغ عدد المواد المنتهية الصلاحية التي تم إتلافها 310 ومصادرة 83 من المواد المجهولة المصدر، لافتة إلى أن بلدية الخبر حريصة على السلامة العامة في المنشآت.