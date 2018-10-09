باشر مدني محافظة خميس مشيط صباح أمس (الإثنين) بلاغا عن نشوب حريق في مبنى تجاري سكني مكون من 3 أدوار تحتوي على 10 شقق سكنية، وذلك على امتداد الدورين العلويين ومحلات تجارية بالدور الأرضي بحي الخالدية بالمحافظة، وتركز الحريق بمجموعة كبيرة من الأدوات والأثاث المنزلي والإسفنج المخزن بمدخل المبنى وعلى امتداد سلالم المبنى الداخلية.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي إن فرق الدفاع المدني عملت على مباشرة الحالة وإخلاء 12 شخصا لعمالة من جنسيات مختلفة، منها 3 حالات تم نقلها للمستشفى وتعرضت لإصابات باختناق وحروق و9 حالات تمت معالجتها بالموقع من قبل مسعفي الهلال الأحمر، نتيجة تعرضهم لاختناق جراء الدخان المصاحب للحريق، فيما نتج عن الحادثة حالة وفاة لمقيم من جنسية عربية. وأضاف العاصمي أنه تم احتواء وإخماد الحريق ومنع انتشاره للبنايات والمحلات التجارية المجاورة وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادثة.