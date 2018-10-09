وجه رئيس المجلس المحلي بمحافظة القطيف المحافظ خالد بن عبدالعزيز الصفيان بسرعة إيجاد الأرض المناسبة لإنشاء مستشفى القطيف العام بسعة 500 سرير. وأوضح خلال ترؤسه أمس «الإثنين» اجتماع المجلس بمقره بمحافظة القطيف، أن جدول الأعمال تضمن محورين أساسيين، الأول لمناقشة المشاريع المتعثرة التي تمت مناقشتها في اجتماعات المجلس السابقة، ومعرفة ما تم حيال إنجازها، مبينا أن رئيس لجنة متابعة المشاريع حسن آل مال الله عرض المشاريع التنموية المتعثرة بالمحافظة المتمثلة في مشاريع البلدية.