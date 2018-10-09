أصدر مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أمس الأول قرارين إداريين يختصان بتوظيف الخريجين، تضمن القرار الأول تشكيل لجنة عليا بمسمى «اللجنة العليا لتوظيف الخريجين» برئاسته وعضوية وكلاء الجامعة وعدد من العمداء، بينما تضمن القرار الثاني استحداث مكتب بالجامعة بمسمى «مكتب توظيف الخريجين»، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في تدريب وتأهيل خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم من الجنسين بهدف زيادة قدرتهم التنافسية وتوطين الوظائف وزيادة نسب التوظيف في سوق العمل، ويشرف على مكتب توظيف الخريجين أحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعة.