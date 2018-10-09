كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المشاهد التي تضمنها مقطع فيديو متداول، لرجل يعنف فتاة بضربها بمطرقة، قديم ويعود لفترة سابقة وقد تعاملت مع الموضوع. وقالت في تغريدة لها على حسابها في «تويتر»: إشارة إلى ما تم تداوله حول تعنيف شخص لفتاة في الشارع مستخدما آلة حادة، توضح الوزارة أن الحالة قديمة وتمت مباشرتها في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، وتم على إثر ذلك إحالة المُعنف إلى النيابة العامة، والأبناء يتمتعون بصحة جيدة، وتتم متابعة حالتهم.وأثار الفيديو الجدل على «تويتر» من خلال هاشتاق «#رجل_يضرب_فتاة_بلا_رحمة» يوم أمس.