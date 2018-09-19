نفذّ قطاع توزيع المياه ممثلاً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية 12403 توصيلات منزلية جديدة للخدمات المائية والبيئة في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية التي تشكل 26% من مساحة المملكة، ضمن جهود المديرية المتواصلة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية للمياه والخدمات البيئية.وأوضح مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن المديرية قامت خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 2018 بتنفيذ 7662 توصيلة منزلية للخدمات المائية في 11 مدينة ومحافظة بالمنطقة الشرقية تشمل الدمام، الخبر، القطيف، سيهات، الجبيل، رأس تنورة، بقيق، الأحساء، الخفجي، حفر الباطن والنعيرية، ستسهم في سقيا أكثر من 100 ألف نسمة من سكان المنطقة يقطنون في أكثر من 90 مخططاً، لتضيف بذلك تغطية لمساحة تتجاوز أربعة ملايين متر مربع في المنطقة الشرقية.وبين أنه وخلال ذات الفترة -ثمانية أشهر- عملت المديرية على تنفيذ 4741 توصيلة منزلية لخدماتها البيئية في ثمان مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية شملت الدمام، الخبر، القطيف، الأحساء، سيهات، صفوى، الجبيل والخفجي، لتزيل الضرر عن أكثر من 60 ألف نسمة يسكنون في أكثر من 100 مخطط، تقارب المساحات التي تمت تغطيتها 2.3 مليون متر مربع.وأكد المطيري أن هذه الأعمال التي قام وأشرف عليها عشرات المهندسين والفنيين من خلال عدة مشاريع قامت عليها وأخرى سبقتها تستند المديرية في تنفيذها إلى مبادرات قطاع توزيع المياه الداعمة لبرنامج التحول الوطني 2020، وتماشياً مع التوجيهات الدائمة بسقيا السكان وإزالة الضرر البيئي عنهم، مشدداً على أن مسيرة هذه الأعمال في التوصيلات المنزلية لن تتوقف في الوصول نحو المستفيدين من جميع الخدمات المائية والبيئية بالمنطقة الشرقية.