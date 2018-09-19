اجتمع صباح اليوم وفد المملكة العربية ممثلا بالمركز الوطني للنخيل والتمور والإدارة العامة للتسويق بوزارة البيئة مع مؤسس شركة Mumtaz Meat & Marine Food Sdn Bhd بهدف عقد شراكات استراتيجية وفتح منافذ تسويقية جديدة للتمور السعودية، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل الدكتور محمد العنيزات: "إن الهدف من هذه اللقاءات أن تصبح المملكة المصدر الأول للتمور في العالم، وأنه تم الخروج مع الشركاء المحتملين من الجانب الماليزي والسعودي بخطط عمل عمليه لرفع الحصة السوقية للتمور السعودية في ماليزيا خلال الثلاثة أعوام القادمة، وذلك عن طريق منافذ البيع الخاصة بهم في ماليزيا، وشركات الأغذية والفنادق والمقاهي التي تورد لهم هذه الشركات، وأيضاً التجارة الإلكترونية للتمور من خلال مركز تجميع للتمور السعودية في ماليزيا، واستهداف أسواق الشرق الآسيوي وأهمها الصين وإندونيسيا من خلال دولة ماليزيا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات واللقاءات الخارجية التي ينظمها ويشارك فيها المركز خلال الربع الأخير من العام الجاري لعدد من الدول مثل أمريكا وفرنسا وتركيا والصين والإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن دولة ماليزيا استوردت أكثر من 26 ألف طن من التم