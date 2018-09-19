نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية نمار خلال العام 1439هـ، أكثر من 9859 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق البلدية لتصحيح أوضاعها، وقامت بإجراء 10305 عملية إلكترونية تخص قسم الرخص المهنية و9158 عملية إلكترونية تخص قسم الرخص الإنشائية، كما نفذت 5622 بلاغا ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وإيجاد بيئة صحية تتماشى مع طبيعة الخدمات التي ترتبط بصحة البيئة على المستوى المحلي.وأزالت بلدية نمار بمشاركة فرق من أمانة منطقة الرياض خلال السنة الماضية ما يزيد عن 64162 عنصر تلوث بصري في إطار برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري الذي تنفذه الأمانة بهدف إزالة مظاهر التلوث البصري عن سائر أحياء العاصمة، وخاصة أحياء أطراف مدينة الرياض والقريبة من مداخلها الرئيسية، حيث شملت عناصر التلوث البصري التي أزيلت خلال العام المنصرم رفع 386 مركبة تالفة ومهملة و 40040 إزالة ملصقات إعلانية مخالفة وردم مستنقعات بمساحة 46 ألف م2.وثمنت بلدية نمار تعاون سكان الأحياء التابعة لنطاقها، مؤكدة أنها ستبذل جهدها مع شركائها في سبيل الارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وبما يوفر لهم الراحة والسلامة.