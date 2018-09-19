دشن أمير منطقة حائل الأميرعبد العزيز بن سعد حملة التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بحضور نائب أمير المنطقة فيصل بن فهد.

وتبرع الأمير عبد العزيز بن سعد كأول المتبرعين في حملة اليوم الوطني 88, كما قام نائب أمير المنطقة بالتبرع بالدم, وموظفي الإمارة الذين توافدوا على موقع الحملة في بهو الإمارة للتبرع.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري شكره وتقديره باسمه وباسم كافة منسوبي صحة لأمير المنطقة عبد العزيز بن سعد ولنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على مبادرتهما الغير مستغربة منهما مما سيكون لذلك كبير الأثر في نفوس الجميع من متابعين وعاملين في صحة حائل.‏