أوضحت وزارة الصحة أن مجموع المكالمات الواردة لمركز «937» بلغ 93.804 مكالمات خلال الأسبوع الماضي، وأن المركز قدم 35.194 إستشارة طبية خلال نفس الفترة، كما تلقى المركز 6.857 بلاغاً فيما تعامل مع 131 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، وبلغ عدد الإستفسارات 21.408 استفسارات، فيما بلغ عدد حجز مواعيد لدى المراكز الصحية 15.634 موعداً.ويُقدم مركز «937»، مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز «937» أحد أهم المبادرات في الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.