تسلم أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التقرير الختامي لمدينة الحجاج بمركز بابو عجرم من رئيس المركز بدر الشمري، وذلك بمحافظة دومة الجندل.

وأوضح الشمري لأمير منطقة الجوف ما تضمنه التقرير من خدمات قدمها المركز لضيوف حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج للعام 1439 هـ، والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتي تمثلت بجميع القطاعات الحكومية، أثمرت بتحقيق انطباع للعالم يليق بمستوى المملكة والخدمات التي تقدمها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأثنى الأمير بدر بن سلطان على ما قام به المركز في خدمة ضيوف الرحمن والخدمات والرعاية التي أحاطت بهم بجهود وتكاتف الجهات المشاركة في خدمتهم الأمنية والصحية والبلدية والجمعيات الخيرية والتطوعية حتى عودتهم لبلادهم آمنين ولله الحمد، مؤكداً أن ذلك يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين - حفظهم الله - والدعم المستمر في كل ما من شانه خدمة الحرمين الشريفين.