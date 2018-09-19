بتوجيه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري للبدء بالعمل على تطبيق مؤشرات الأداء لقياس أعمال فرع الوزارة والمكاتب التابعة له، عقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات هزاع الرويلي وبحضور مساعد المدير متعب البلوي، اجتماعا مع رؤساء الأقسام بالمكتب أخيرا، تمت فيه مناقشة تطبيق أعمال الإحصاء ومؤشرات الأداء لقياس عمل الأقسام والإنجازات بالأرقام.ويأتي ذلك التوجه نحو التنافسية والشفافية التي أصبحت مهمة في إعداد الإستراتيجيات المؤسساتية وضرورة يتطلب العمل تطبيقها لقياس الأداء.وسيتم العمل على تنفيذها بشكل شهري من خلال إعداد تقارير أعمال جميع الأقسام.وتم في الاجتماع التعرف على المفاهيم ذات العلاقة بمؤشرات قياس الأداء وسبل تطويرها لما يساهم في سهولة تقييم الأداء في جميع الأقسام بالمكتب.