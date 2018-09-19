ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها أن ما مجموعه 303 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم لا يذهبون إلى مدارس، ويعيش أكثر من ثلث هؤلاء في مناطق صراعات أو دول تضررت من الكوارث الطبيعية.وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم (الأربعاء) أن ذلك يعني أن 104 ملايين طفل تراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً يعيشون في البلدان التي تضربها الحروب أو الكوارث لا يحصلون على تعليم، وأبان التقرير أن الدول الـ10 الأكثر تضرراً كلها في أفريقيا، والوضع الأسوأ في النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا.وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هينريتا فور: الأطفال الذين يعيشون في دول تضربها الصراعات أو الكوارث هم ضحايا على المستويين الطويل والقصير. وأضافت فور: «في ما يتعلق بالمستوى القصير، فقد تضررت مدارسهم أو دمرت أو احتلتها القوات العسكرية أو حتى تعرضت للهجوم عمدًا». وتابعت: «أما على المستوى البعيد، فإنهم والبلدان التي يعيشون فيها سيظلون يواجهون دورات مستديمة من الفقر». ويدعو التقرير إلى مزيد من الاستثمار في التعليم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.