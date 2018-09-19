أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الأمير خالد بن فيصل بن تركي مأدبة عشاء على شرف مستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والوفد المرافق، وذلك خلال برنامج زيارتهم إلى الأردن والتي شملت مخيم الزعتري ومركز الملك حسين للسرطان ودور الأيتام في محافظة أربد، كما سوف تشهد هذه الزيارة توقيع بعض الاتفاقيات مع المنظمات الأممية والإنسانية لتقديم المساعدات.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور الربيعة درعا تذكاريا للسفير، تعبيرا عن شكره عما قدمته السفارة وطاقم العاملين فيها من تسهيلات خلال هذه زيارته ولتعاونها المستمر مع القائمين على المركز في الأراضي الأردنية الشقيقة.

وقد حضر حفل العشاء إضافة إلى الوفد المرافق له أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن ومدراء المكاتب والملاحق التابعة لها.