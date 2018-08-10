استعرض مدير العلاقات الدولية باللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي، مع المدير التنفيذي للجنة الأولمبية النيوزيلندية ميكي ستانلي، في مدينة أوكلاند، الحراك الأوليمبي الرياضي في المملكة، والهدف الرئيسي في التحول الرياضي الذي تعيشه المملكة نحو رؤية ٢٠٣٠، وتفعيل الرياضة المجتمعية للوصول إلى مجتمع صحي رياضي، وخلق بيئة أوليمبية مميزة.كما تمت مناقشة العديد من الجوانب، جاء في مقدمتها خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة النيوزيلندية، التي نجحت من خلالها في تحقيق ١٨ ميدالية أوليمبية، إضافة إلى تفعيل الجانب الأوليمبي للرياضة المدرسية، وإشراك القطاع الخاص.