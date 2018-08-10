أنهت إدارة نادي القادسية التعاقد مع مهاجم منتخب الكاميرون أبوبكر أومارو (31 عاماً). ويعتبر اللاعب صفقة مميزة ستشكل إضافة لخط الهجوم القدساوي، لما يتمتع به من بنية جسدية قوية ومهارات فنية عالية، فيما بدأ مسيرته الكروية عام 2006 مع نادي يانبيان.وخاض أومارو عدة تجارب احترافية، إذ تنقل بين العديد من الدوريات الأوروبية، كما برز اسمه بشكل لافت في الدوري الصيني، إذ لعب مع أشهر أندية الصين (غوانزو) في موسم 2008/2009. وفي موسم 2009/2010 انتقل إلى فريق واف كي بلغراد الصربي،. ومن 2010-2013 استمر في الدوري الصربي لكن عبر محطة فريق وفويفودينا، لينتقل بعدها الى الدوري البلجيكي من خلال تعاقده مع نادي فاسلاند بيفيرين 2013-2015. وفي الموسم التالي 2015/2016 عاد إلى الدوري الصربي عبر فريق بارتيزان ليلعب له موسما واحدا فقط، لينتهي به المطاف في الدوري الصيني مع فريق شينزهان الذي لعب له 2016-2018.وعلى الصعيد الدولي، ارتدى أومارو قميص المنتخب الكاميروني الملقب بـ«الأسود» في تصفيات كأس العالم عام 2014، وتصفيات كأس العالم 2018.