استقبل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس (الخميس)، وزير الخارجية عادل الجبير.ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحكومة وشعب المملكة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإثيوبيا وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا عبدالله العرجاني.وكان وزير الخارجية قد وصل إلى إثيوبيا في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية قادماً من جمهورية إريتريا، وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو.