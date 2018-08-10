طالب وزير خارجية كندا السابق جون بيرد، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ«أن ما نحتاج إليه هو أن يذهب رئيس الوزراء إلى الرياض، لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة».ونصح بيرد رئيس الوزراء بأن يستقل طائرته إلى الرياض ليجد حلاً للأزمة بشكل مباشر، لمصلحة كندا، مبيناً أن السعودية تحترم ذلك.وفي مقابلة على «بلومبيرغ»، أشار بيرد إلى أن تعامل وزارة الخارجية الكندية مع الأزمة لم يكن بشكل صحيح، قائلاً:«يجب علينا الوقوف بجانب صديقتنا وحليفتنا السعودية، فهي تتصدى لخطر داعش، ونحن نريدها قادرة على الدفاع عن نفسها، ولا نريد أن تسيطر إيران على اليمن».وأكد بيرد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتجه بالمملكة في الاتجاه الصحيح، وأجرى إصلاحات كبيرة فيما يخص حقوق الإنسان والمرأة.