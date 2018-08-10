أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن التعاقد رسميا مع المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا قادما من نادي الجزيرة الإماراتي لمدة موسمين.وبلغ اجمالي قيمة الصفقة 35 مليون ريال، حصة النادي الإماراتي 15 مليون ريال، فيما سيحصل داسيلفا على 20 مليونا، وسيمتلك العميد بطاقة اللاعب البرازيلي بعد شرائها من النادي الإماراتي.وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نائب رئيس نادي الاتحاد المهندس فراس التركي، والمدير التنفيذي لكرة القدم خميس الزهراني، وأمين الصندوق عبدالله كبوها، ووكيل أعمال اللاعب، وبذلك يكتمل عقد أجانب العميد الـ8، إذ سيحل بديلا للتونسي أحمد العكايشي بقائمة الفريق في الموسم الجديد.