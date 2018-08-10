اشعل اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) المنتقل حديثاً إلى فريق الهلال، التدريبات أمس، بعد أن شارك بفعالية، مبديا جاهزيته لخوض مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن 18 من الشهر الحالي.ورحب لاعبو الهلال بعموري قبل انطلاقة التدريبات على طريقتهم الخاصة، فيما تقرر أن يرتدي اللاعب ‬الرقم 21.على صعيدٍ آخر، وصلت أمس بعثة نادي الشباب العماني إلى الرياض لملاقاة الفريق الهلالي، بعد غدٍ، ضمن مباريات البطولة العربية للأندية، وسيجري الأزرق مراناً مغلقاً تحضيراً للمواجهة. ‏‫