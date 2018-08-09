أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانيننا وإجراءاتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني.وقال الوزير الإماراتي في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم (الخميس): «حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين إحترام قوانيننا و إجراءاتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني».وأضاف قرقاش: «ففي ملف حقوق الإنسان هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعا على مستوى ثنائي و متعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى، وهو غير التدخل السافر في الشأن الداخلي وفِي قوانيننا وقضائنا. وبإختصار الحوار مقبول والتدخل والتسييس مرفوض».