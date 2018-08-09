تفقد قائد عام معسكرات الخدمة العامة بالكشافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، اليوم مقار لجان المسح في مشعري منى وعرفات يرافقه قائد الشؤون الفنية بالمعسكرات الدكتور غانم بن سعد الغانم، وقائد لجنة المسح والارشاد بالمعسكرات هاني بن معتوق جان .وأطلع الجميع على مدى جاهزية المقار كغرف عمليات لإدارة شؤون مسح المشاعر ، والاطلاع على خططها، والمسابقات التنافسية في جودة العمل بين الفرق الكشفية للوصول للمعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات في مشعري منى وعرفات بدقة متناهية, والتعرف على معالمهما حتى يتمكن الكشافة من القيام بعملية إرشاد التائهين .وتعتبر عملية مسح المشاعر من أهم أعمال الكشافة التي تسبق عملية الإرشاد والتي تمر بثلاث مراحل هي مرحلة الإعداد والتجهيز حيث يتم فيها تجهيز الخطة ووضع برنامج المسح للفرق على المناطق لمشعري منى وعرفات لكي تتمكن فرق الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية, وتجهيز ملفات الفرق والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة ، والمرحلة الثانية مرحلة المسح حيث تقوم الفرق المشاركة في معسكرات الخدمة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية ومن ثم تقيم هذه البيانات ومطابقتها مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة, ثم تدخل البيانات في الحاسب ، قبل المرحلة الثالثة التي يتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة .