دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء اليوم مركز خدمة العملاء التابع للوزارة بمدينة جدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.ويأتي ذلك استكمالاً لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والتي دأبت الوزارة على التوسع فيها وفق أحدث الطرق والوسائل.وتشمل خدمات المركز كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها مثل: خدمات السجل التجاري وخدمات الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من خدمات الوزارة.ويطبق المركز مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وقد تم تخصيص منطقة متطورة للخدمة الذاتية، إضافة إلى مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، وهناك فريق متخصص للعناية بالعملاء للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للعملاء.وفي إطار تمكين المرأة ودعمها لإنجاز الأعمال المرتبطة بنشاطها التجاري وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية تم تجهيز مركز مستقل لسيدات الأعمال يقدم كافة الخدمات.وأكدت الوزارة على تقديم أجود الخدمات لقطاعي التجارة والاستثمار بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعود بالنفع على أصحاب الأعمال والمستهلكين على حد سواء.