قال نائب رئيس الوزراء في جمهورية تشيكيا يان هاماسيك، أن إثنين من العاملين في المجال الإنساني أحدهما ألماني، وصلا إلى العاصمة براغ، اليوم (الخميس)، عقب إطلاق سراحهما من سجن سوري، إثر مفاوضات تولاها دبلوماسيون من بلاده.واضاف للصحافيين في مطار براغ: «عدنا للتو من زيارة إنسانية لدمشق حيث تسلمنا إثنين من موظفي منظمة إنسانية ألمانية احتجزا في الأراضي السورية».وأضاف بأن السفارة التشيكية في دمشق تولت التفاوض حول إطلاق سراحهما.والبعثة الدبلوماسية التشيكية هي الوحيدة لدولة في الاتحاد الأوروبي في البلد الذي تمزقه الحرب.وتابع هاماسيك «بعد اعتقالهما، تم نقلهما إلى دمشق (...) وأودعا أحد أصعب السجون السورية».