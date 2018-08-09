أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بالجهود المبذولة من قطاع الاتصالات لخدمة ضيوف الرحمن والتطورات التقنية التي تم تسخيرها لخدمتهم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.جاء ذلك لدى إطلاعه، اليوم على جاهزية الاتصالات السعودية لموسم حج 1439هـ بمقر (STC) بمشعر عرفات، بحضور كلٍّ من نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية بالإنابة الدكتور طارق عناية.ونوه المهندس السواحة عقب الزيارة بالمستوى الجيد للشركة، قائلاً: «لقد سرني ما رأيت من حضور يثلج الصدر والتفاني الملحوظ والعمل بروح الفريق الواحد، وأننا نعتز بشركائنا شركات الاتصالات وجهودها في استخدام تقنيات جديدة منها أنترنت الأشياء وخدمات الجيل الخامس والاتصالات الحرجة، والواقع المعزز لرفع الكفاءة وتسهيل أداء مناسك الحج».من جانبه، أوضح الدكتور طارق عناية، أن الاتصالات السعودية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن وتلبية متطلباتهم لمكانتها الريادية بهذا القطاع، مشيراً إلى أن الشركة نجحت وتسعى دائماً إلى أن تكون رائدة في عالم التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والمنطقة، بحرصها المستمر على ادخال تكنولوجيا جديدة في عالم الاتصالات وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث قامت الشركة بالتعاون مع معظم الشركات العالمية لتجارب الجيل الخامس في المملكة، ونجحت شركة الاتصالات السعودية في أن تكون أول شركة في المنطقة التي تطلق منصة 5G التجريبية.وفي السياق ذاته قامت الشركة بنقل هذه التجربة الفريدة ولأول مرة إلى مكة المكرمة بحيث تم الانتهاء مؤخراً من التجارب على الموقع الموجود في مشعر عرفات.وكان قد استمع لشرح وافٍ لجهود 1709 موظفين وموظفات متواجدين في 205 مواقع موزعة في أماكن تواجد الحجاج، بالإضافة إلى توفير 140 منصة وعربات متنقلة لتوفير متطلبات ضيوف الرحمن من خدمات شركة الاتصالات السعودية، التي تسخر خدماتها لخدمة الحجاج والقطاعات الحكومية والخاصة المشاركة بالحج، كما حظيت مؤخرا بتكريم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لدعمها الحملة الوطنية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك حضاري).