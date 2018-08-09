أبدت نائبة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة هسو تينغ وه استعداد القنصلية للتعاون في نقل التجارب السياحية الرائدة في بعض الولايات إلى منطقة عسير للاستفادة منها، إضافة إلى أبرز الطرق المبتكرة لتسويق المنطقة، خلال زيارتها إلى مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة.



من جانبه، رحب العمرة بنائبة القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة، منوها بأن الأمال الكبيرة التي تعول عليها المملكة في قطاع السياحة تتطلب الاستفادة من التجارب السياحية الرائدة. وأضاف العمرة أن منطقة عسير تعد واجهة سياحية للمملكة.



واستشهد العمرة بالإنجازات المحققة أخيرا منها، تسجيل 425 موقع أثري في السجل الوطني و246 حرفي وحرفية والترخيص لـ 45 متحف خاص تمثل نسبة 26% من عدد المتاحف الخاصة بالمملكة وارتفاع عدد منشآت الإيواء المرخصة إلى 501 منشأة.