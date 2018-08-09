وصف وزير الخارجية عادل الجبير المباحثات مع الجانب الإريتري بالإيجابية والبناءة، معتبراً إياها تعكس العلاقات المميزة بين المملكة وإريتريا.وأعرب الجبير عن شكره للرئيس الإريتري أسياس أفورقي على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة، ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للرئيس الإريتري.وأعلن الجبير أنه زار إثيوبيا بعد زيارته لإريتريا، واجتمع بدولة رئيس الوزراء.وقال الجبير: «نقلت لرئيس الوزراء الإثيوبي تحيات خادم الحرمين وولي عهده، وكانت فرصة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، خدمةً لمصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة».