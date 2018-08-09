«عكاظ» (النشر الإلكتروني)وصف وزير الخارجية عادل الجبير المباحثات مع الجانب الإريتري بالإيجابية والبناءة، معتبراً إياها تعكس العلاقات المميزة بين المملكة وإريتريا.
وأعرب الجبير عن شكره للرئيس الإريتري أسياس أفورقي على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة، ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للرئيس الإريتري.
وأعلن الجبير أنه زار إثيوبيا بعد زيارته لإريتريا، واجتمع بدولة رئيس الوزراء.
وقال الجبير: «نقلت لرئيس الوزراء الإثيوبي تحيات خادم الحرمين وولي عهده، وكانت فرصة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، خدمةً لمصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة».