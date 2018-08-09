شهدت محافظات وقرى وهجر تهامة عسير اليوم (الخميس) موجة غبار كثيفة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية في بعض الأماكن والطرقات.



واستنفرت الفرق الطبية في مستشفى محايل العام، تحسبا لوصول أعدادا كبيرة من المرضى الذين يعانون من الحساسية والربو، وانتشرت دوريات المرور على الطرق السريعة، وشملت موجة الغبار الموسمي محافظات المجاردة وبارق ورجال ألمع والبرك ومراكزها التابعة.



وأكد عدد من سكان تهامة عسير لـ"عكاظ" استبشارهم خير عند قدوم موسم الغبار، وخاصة المزارعين، معللين ذلك بهطول أمطار مستمر خلال الأيام القادمة على حد تعبيرهم.



من جهة أخرى، شهدت الطرق المؤدية إلى مراكز ساحل عسير انعدام للرؤية، ما دفع بعابري الطرق إلى التوقف وخاصة في الفترة المسائية.



من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير عابري الطرق من القيادة وأخذ الحيطة والحذر لماتشهده المنطقة من موجة الغبار الموسمية.