استقبل رئيس إريتريا الرئيس إسياس أفورقي بالعاصمة أسمرة اليوم (الخميس)، وزير الخارجية عادل الجبير.ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله الرئيس الإريتري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقد أقام الرئيس الإريتري مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية والوفد المرافق.حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية إريتريا الدكتور عبدالله الشريف.