أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة في إدارة المستودعات توزيع المقررات المدرسية للعام الدراسي 1439 – 1440 هـ على مدارس محافظتي الخرج والدلم للفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (بنين - بنات).



وأوضح مدير إدارة المستودعات صالح المطيويع لـ«عكاظ» أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكر بتشكيل فرق عمل من المستودعات لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس.



ونوه المطيويع بمتابعة وتوجيهات مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد العتيبي وإشرافه المباشر ودعمه الكبير الذي كان له الأثر الإيجابي في سرعة وصول المقررات الدراسية للمدارس بكل يسر وسهولة وحرصه على توفير جميع متطلبات الميدان التربوي والعمل علي تذليل العقبات لينطلق العام الدراسي القادم بجد ونشاط.