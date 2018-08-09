التقى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة المدخلي مدير مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد خالد النشوان ومدير فروع المؤسسة هايف الدويش ومدير مكتب فرع المؤسسة بمنطقة جازان محمد حكمي، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الفرع والمؤسسة، وآلية العمل المتبعة في بناء المساجد وترمميها بالمنطقة على نمط هندسي حديث وتصاميم مبتكرة تظهر فن العمارة الإسلامية.



يذكر أن مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد تندرج تحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتطلع بدور رائد في بناء وترميم المساجد في كافة أنحاء المملكة، وقال مدير عام فرع الوزارة في جازان المدخلي إن كل إمكانيات الفرع الهندسية مسخرة لخدمة المؤسسة لتتمكن من القيام بواجبها، مشيراً إلى أنه تم تسليم مؤسسة الأعمال الخيرية لإعمار المساجد 17 جامعا و مسجدا في المنطقة لطرحها أمام فاعلي الخير.