وقعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بـ «الصندوق السعــودي للتنمية» و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها المملكة مساهمة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لتحسين الظروف السكنية للنازحين المشردين ّ في سورية.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الصندوق السعودي للتنمية في الرياض، حيث مثل الصندوق حيث مثّل الصندوق في التوقيع نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، فيما مثّل مفوضية اللاجئين الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة.وتأتي هذه المساهمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في وقت دخلت فيه الأزمة السورية عامها الثامن التي اجبرت أكثر من 6.6 مليون سوري على ترك منازلهم وممتلكاتهم والنزوح إلى مناطق أخرى أكثر أمناً داخل وطنهم، بالإضافة لدفع نحو 5.6 مليون سوري للجوء الى الدول المجاورة يواجه معظمهم ظروفا معيشية قاسية وفي حاجة ماسة للعون والمساعدة.