أعلن أتليتيكو مدريد وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم (الخميس) تعاقده مع مهاجم كرواتيا نيكولا كالينيتش من ميلانو دون الكشف عن المقابل المالي ليعزز خط هجومه الذي يضم أنطوان جريزمان ودييجو كوستا.وقال أتليتيكو في بيان "توصل نادينا لاتفاق مع ميلانو لضم نيكولا كالينيتش".وأضاف "أصبح اللاعب الكرواتي البالغ عمره 30 عاما لاعبا جديدا في أتليتيكو بعد التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات. كالينيتش مهاجم قوي ويبرع في ألعاب الهواء ويتمتع بخبرة كبيرة في الكرة الأوروبية". وسجل كالينيتش ستة أهداف في 20 مباراة بدوري الدرجة الأولى الايطالي الموسم الماضي وعلى الأرجح سيكون خيارا ثالثا في الهجوم بعد كوستا وجريزمان. وقد تدفع هذه الصفقة الفرنسي كيفن جاميرو مهاجم أتليتيكو للبحث عن فريق جديد وتكهنت وسائل إعلام إسبانية هذا الأسبوع بأنه تلقى عرضين من بلنسية وبروسيا دورتموند. وخاض كالينيتش، الذي لعب في انجلترا وأوكرانيا وفي بلاده بجانب فيورنتينا الإيطالي، 41 مباراة مع منتخب كرواتيا واختير بتشكيلة كأس العالم 2018 في روسيا.لكنه عاد للديار بقرار من المدرب زلاتكو داليتش الذي قال إنه رفض النزول بديلا في أول مباراة لكرواتيا بكأس العالم أمام نيجيريا وغاب عن مشوار الفريق حتى أول مباراة نهائية له بالبطولة.