قتل 11 مدنياً على الأقل من إتنية الفولاني في منطقة موبتي في وسط مالي، بعد تعرّضهم للخطف على أيدي مسلّحين يعتقد أنهم صيّادون من إتنيّة دوغون، كما أعلنت مصادر محلية اليوم (الخميس).وقال عبد العزيز ديالو رئيس «تابيتال بولاكو»، أكبر رابطة لإتنيّة الفولاني، إن 11 مدنياً من الفولاني كانوا في طريقهم إلى سوق سوفارا أمس الأول (الثلاثاء) حين تعرّضوا للخطف قرب نهر باني على أيدي عناصر ميليشيا من إتنيّة الدوغون أتوا على متن درّاجات ناريّة".وأضاف «اليوم حصلنا على دليل على أن ميليشيا الصيادين أعدمتهم».وأكد هذه الحصيلة مسؤول آخر في إتنيّة الفولاني.