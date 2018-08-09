أكدت جمهورية باكستان الإسلامية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن سيادتها، ورفضها للتدخل في شؤون أي دولة أخرى.وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية اليوم (الخميس)، جاء فيه أن إسلام آباد تتابع بقلق بالغ الأزمة في العلاقات بين المملكة وكندا وتؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية.وأضاف البيان أن باكستان تدعم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقد نصت اتفاقيات الأمم المتحدة ـ قانون السيادة الدولية ـ على احترام السيادة وعدم التدخل لتعزيز العلاقات السلمية والصداقة بين الدول.وبيّن أن باكستان تؤيد تصريح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأن المملكة العربية السعودية تحظى باحترام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تحظى بذلك لدى الشعب الباكستاني.وأكد أن باكستان تقف مع شقيقتها المملكة العربية السعودية لدعم موقفها حيال حماية سيادتها، وذلك بناء على العلاقات التاريخية الأخوية القائمة بين البلدين.