عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية الأربعين اليوم (الثلاثاء)، برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم، وحضور أعضاء المجلس.وفي مستهل الجلسة، قدَّم المجلس خالص الشكر والتقدير للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على عقد اللقاء مع المجلس المحلي والمجلس البلدي، والذي يؤكد اهتمامه بهذه المجالس ورفع مستوى التنسيق والتعاون والتكامل بينها وكافة الإدارات، من أجل خدمة المواطن والمقيم والمجتمع، وتقديم الخدمات المتميزة تحقيقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.ومن ثم بدأ المجلس جدول أعماله وفقا لما يلي:أولا: استضاف المجلس مدير إدارة الخدمات البلدية فهد بن الحميدي البراك، وقد نوقش في هذه الجلسة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات البلدية، والتأكيد على أن الخدمات البلدية من أهم القضايا الاستراتيجية للمجلس، وتقديم الخدمة المتميزة بعدالة ومساواة وشمولية كهدف يسعى له المجلس.ومن المحاور التي نوقشت، خطة إدارة الخدمات البلدية وبرامج الخدمات، وعرض موجز لأعمال الإدارة، ورؤى ومقترحات تطويرية، وملاحظات واستفسارات أعضاء المجلس والمواطنين.وقد أقر المجلس العديد من التوصيات، منها:١- التأكيد على وجود خطة واستراتيجية لتطوير التشجير والزراعة بالمحافظة، ودعم القسم الزراعي بالكوادر والمختصين والاستفادة من المكاتب الاستشارية بهذا الشأن.٢- إيقاف ومنع تقزيم الأشجار والمحافظة عليها والتعامل معها بالأسلوب الأمثل.٣- التأكيد على تطوير العاملين بالإدارة وتدريبهم.٤- دعم إدارة الخدمات البلدية بالإمكانات البشرية والمادية والمالية.٥- تحديد احتياجات الأحياء والمخططات والمراكز من الخدمات البلدية وفق خطة تعدها إدارة الخدمات البلدية.٦- إعداد خطط طوارئ للأعياد والمناسبات والاحتفالات.٧- صيانة وتجهيز منتزه لايجة وكافة الحدائق والساحات.٨- متابعة احتياجات المراكز والتنسيق مع مكتب الخدمات البلدية بمركز الرديفة والرافعية.ثانيا: عرض ومناقشة مجموعة من التعاميم والخطابات الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية.ثالثا: عرض ومناقشة مجموعة من الخطابات الواردة من بلدية محافظة دومة الجندل واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.رابعاً: عرض ومناقشة الزيارات الميدانية للأحياء والمخططات والمراكز والمشاريع وآلية تنفيذها.خامساً: تكليف أحد أعضاء المجلس لزيارة مركز الشقيق لمتابعة ورصد احتياجات المركز من الخدمات البلديةوتزويد المجلس بتقرير يتضمن هذه الاحتياجات.سادساً: عرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس، ومنها تشجير مدخل مركز الرديفة والرافعية، ومعالجة وإزالة زوايا الأرصفة في السوق وبعض الأماكن، ومقترحات أخرى، وقد اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة حيال هذه المقترحات.سابعاً: تحديد موعد لعقد لقاء مع المواطنين والذي سيعلن بوقته.ثامنا: عرض ومناقشة طلبات ومقترحات المواطنين، وقد اتخذ المجلس حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.تاسعا: الموافقة على مجموعة من احتياجات المجلس.وكذلك ناقش المجلس موضوعات أخرى واتخذ حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.