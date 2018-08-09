قادت عبقرية الطالب الموهوب سعود بن أحمد بن عبدالله المالكي، من مدرسة الأمير سعود الفيصل الثانوية بمحافظة أضم التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في البرنامج الإثرائي العلمي الدولي للموهوبين الذي انطلقت فعالياته بجامعة تايوان، ويستمر إلى الرابع من شهر ذي الحجة القادم.وجاءت مشاركته بعد صدور موافقة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بترشيحه ضمن وفد المملكة المشارك الذي يضم ١٥ طالباً موهوباً من مختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.وتم اختيار الطالب المالكي لتميزه في مقياس موهبة، إضافة للصفات الشخصية والسلوكية، ولقدراته العقلية العالية ومواهبه المتعددة وتفوقه الدراسي.ووصف الطالب سعود بن أحمد المالكي ترشيحه بالإنجاز الأبرز في حياته، مؤكداً أنه فخور بهذه المشاركة، لتطلعه لاكتساب المزيد من المعارف والعلوم والخبرات والتجارب والإنجازات.