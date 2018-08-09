أكد المحلل السياسي الأردني عامر السبيلة، أن الموقف الكندي لم يحترم الأُطر والعلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشيداً بموقف المملكة الحازم تجاه التدخل في شؤونها الداخلية.وأشار إلى أن الكنديين بدوا وكأنهم منظمة حقوقية وليسوا دولة تحتكم لمبادئ العلاقات الدولية وعلاقات الصداقة بين الدول.من جانبه، ذكر المحلل السياسي محمد الزغول، أن كل مقاولي حقوق الإنسان وتجار القيم الديموقراطية في المجتمع الدولي شاهدوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم ما جرى في سجون الأسد وعصابات إيران الطائفية، ومع ذلك تواطأوا مع المجرم من أجل حسابات ربح وخسارة جيوسياسية وجيواقتصادية وجيوعسكرية مجردة من أي قيمة إنسانية، فهل فاقت ضمائرهم الآن لتتدخل في شؤون دولة تمتلك أحد أفضل أجهزة القضاء في المنطقة؟