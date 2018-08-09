أُختتمت مساء أمس (الأربعاء) مبادرة «منتجة واعية» التي تبنتها «غرفة الطائف» ممثلة بقسم السيدات، بتخريج 25 متدربة.وأوضحت نائب أمين عام غرفة الطائف لشؤون السيدات منى الزهراني، أن مبادرة «منتجة واعية» التي دشنها أخيراً رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، عباره عن برنامج تأهيلي للمستثمرات من المنزل استمرت لنحو 3 أسابيع، وشملت 10 دورات مختلفة على يد مدربات من داخل وخارج الطائف، منها دورة في تقييم وتطوير المنتج، وإداره رإس المال، وتخطى التعثر المالي، ومهارات البيع والتسويق، ودورة الثراء المالي، ومفاتيح النجاح في المشاريع، وكذلك دورة في جودة الخدمة، ودورة في الهوية التجارية، وحل المشكلات، ودورة فنون التعامل مع العملاء، ودورة كيف تخطط لمشروعك الصغير.وأشارت الزهراني إلى أن المبادرة التي أُقيمت بقسم سيدات الأعمال بالغرفة هدفت إلى دعم هذه الفئة التي رأينا حاجتها للدعم، ورفع الوعي المعرفي والمهني للمستثمرات من المنزل للوصول بهم إلى مستوى عرفي عالٍ لمواكبة سوق العمل، والتشجيع على الاستمرارية في الإنتاج، والسعي لترسيخ مفهوم العمل الحر، وزيادة حصتهم السوقية، والتطوير والجودة والتخطيط في المنتج، إضافة لخلق فرص عمل لجميع أفراد الأسرة، وإثراء سوق العمل بالطاقات الوطنية المبدعة.وامتدحت الزهراني تفاعل المتدربات مع المبادرة، وانضباطهم مع المبادرة، مشيرة إلى أن الحفل الختامي للمبادرة شمل عرض لمنتجات المتدربات المشاركات بحضور مدرباتهم.