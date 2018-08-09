سجلت الليرة التركية انخفاضاً جديداً اليوم (الخميس)، أمام الدولار واليورو، إثر اخفاق في المحادثات العالية المستوى بين مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين.وفقدت الليرة 2,0% من قيمتها أمام الدولار لتصل إلى 5,4 ليرات للدولار، كما فقدت 2,2 % من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 6,3 ليرات لليورو.وجاء الانخفاض الأخير بعد أن فشل وفد يرئسه نائب وزير الخارجية التركي سيدات اونال في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول عدد من القضايا بينها اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا، والذي تسبب في أزمة في العلاقات.